Wolters Kluwer potenzia il legal AI workspace Libra con funzionalità avanzate di revisione dei contratti e flussi di lavoro integrati

Wolters Kluwer Legal & Regulatory ha annunciato oggi una nuova release di Libra by Wolters Kluwer , il legal AI workspace che integra funzionalità avanzate di gestione dei flussi di lavoro con contenuti affidabili e creati da esperti. L’aggiornamento introduce significativi miglioramenti nella revisione dei contratti, nell’integrazione dei flussi di lavoro e nell’usabilità, rafforzando il ruolo di Libra come piattaforma all‑in‑one in cui i professionisti legali possono svolgere attività di ricerca, redazione, revisione e analisi in un ambiente connesso e integrato.

Tenendo conto dei feedback dei clienti, la nuova release si concentra su quattro aree chiave: una gestione dei progetti più strutturata, un’esperienza di revisione più potente e flessibile, una migliore integrazione tra chat e flussi di lavoro e un nuovo design grafico. Tutte queste evoluzioni del prodotto rispondono direttamente alle esigenze dei clienti e riflettono l’approccio di Wolters Kluwer per un’AI affidabile e incentrata sull’utente.

« Con questa release compiamo un passo avanti concreto nel modo in cui i professionisti legali lavorano con l’intelligenza artificiale ogni giorno », ha dichiarato Viktor von Essen, CEO di Libra by Wolters Kluwer . « Libra connette ora in modo ancora più ottimale ricerca, revisione e redazione all’interno di un unico workspace, offrendo agli avvocati la flessibilità di lavorare sia con framework operativi strutturati sia attraverso quesiti legali diretti. L’obiettivo è aiutare gli utenti a passare dall’insight all’azione in modo affidabile e trasparente, mantenendo il pieno controllo sulle fonti di contenuto ».

La funzionalità di revisione dei documenti diventa ora più granulare e flessibile, consentendo agli utenti di strutturare i modelli per argomento (es. termini, indennizzo, obblighi delle parti, etc.) e permettendo la definizione di una posizione negoziale principale con criteri specifici, posizioni di compromesso qualora la posizione principale non fosse raggiungibile, e limiti non negoziabili. Per casi d’uso più snelli, una nuova modalità Auto consente di porre domande dirette su singole clausole, attingendo a fonti di ricerca selezionate e alla giurisprudenza più recente. Libra deriva automaticamente i criteri di valutazione dal corpus Wolters Kluwer disponibile, fornendo risposta istantanea.

Inoltre, le revisioni create nell’applicazione web possono ora essere utilizzate anche nell’add‑in per Microsoft Word, inclusa la riscrittura e la modifica in modalità revisione (markup redline), mantenendo struttura e output coerenti nei diversi ambienti. Allo stesso tempo, Libra integra ora in modo ancora più efficace la chat con il lavoro strutturato: gli utenti possono creare revisioni e analisi direttamente dalle conversazioni nella chat, visualizzare i risultati in tempo reale e richiamare analisi già completate come contesto nelle chat successive, favorendo un flusso più fluido ed ottimizzato dalla ricerca fino all’azione.

Libra by Wolters Kluwer integra già contenuti legali specialistici e creati da esperti, specifici per giurisdizione, provenienti da dieci Paesi europei, combinando funzionalità avanzate di intelligenza artificiale con informazioni affidabili e tracciabili al servizio dei professionisti legali.

La divisione Legal & Regulatory di Wolters Kluwer consente ai professionisti del settore legale e della compliance di migliorare produttività e performance, mitigare i rischi e affrontare problemi complessi con sicurezza. Le soluzioni combinano una profonda competenza di dominio con tecnologie e servizi avanzati per offrire risultati migliori, analytics evoluti e una maggiore efficienza operativa per i clienti.

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) è leader mondiale nelle soluzioni editoriali, software e servizi per i professionisti del settore healthcare; tax and accounting; della compliance finanziaria e aziendale, legale e regolamentare, delle performance aziendali e dell'ESG. Wolters Kluwer aiuta ogni giorno i propri clienti a prendere decisioni complesse fornendo soluzioni che combinano una profonda conoscenza del settore, tecnologia specializzata e servizi. Wolters Kluwer ha registrato nel 2025 un fatturato di 6,1 miliardi di Euro. Il Gruppo serve clienti in più di 180 Paesi, opera in oltre 40 Paesi e impiega circa 21.100 persone in tutto il mondo. L’azienda ha sede ad Alphen aan den Rijn, Paesi Bassi.

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