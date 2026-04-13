Wolters Kluwer lancia NotaioNext Expert AI, mettendo a disposizione dei Notai in Italia funzionalità di intelligenza artificiale.

Wolters Kluwer Legal & Regulatory annuncia oggi il lancio di NotaioNext Expert AI, un nuovo modulo di Intelligenza Artificiale integrato nel software gestionale NotaioNext per i notai, ora disponibile in Italia. Progettato attorno ai reali flussi di lavoro degli studi notarili, NotaioNext Expert AI è pensato per accelerare le attività quotidiane, garantendo semplicità ed efficienza e offrendo un’esperienza d’uso immediata e intuitiva.

«Con NotaioNext Expert AI compiamo un passo decisivo nell’evoluzione del supporto tecnologico alla professione notarile», ha dichiarato Domenico Digregorio, VP & General Manager Legal & Compliance Software di Wolters Kluwer LR Italia . «Abbiamo progettato una soluzione di Intelligenza Artificiale che nasce dall’esperienza concreta degli studi notarili, che rispetta pienamente il ruolo, la responsabilità e l’autonomia del Notaio, offrendo al contempo benefici immediati e misurabili nelle attività quotidiane. Non si tratta di un’AI generalista, ma di una tecnologia specialistica, affidabile e sicura, pensata per valorizzare la competenza professionale».

Caratteristiche principali e vantaggi di NotaioNext Expert AI

NotaioNext Expert AI consente agli studi notarili di completare in pochi minuti attività che tradizionalmente richiedono ore, migliorando in modo significativo efficienza, accuratezza e controllo sui principali processi operativi. Basata su Expert AI di Wolters Kluwer, la soluzione combina tecnologie di intelligenza artificiale avanzate, profonda competenza di dominio e contenuti affidabili e verificati, aiutando i professionisti a lavorare più velocemente, in modo più intelligente e con maggiore sicurezza.

Creazione automatizzata dei documenti: generazione rapida di bozze di atti e clausole contrattuali, in linea con gli standard notarili.

generazione rapida di bozze di atti e clausole contrattuali, in linea con gli standard notarili. Estrazione dati con un clic: estrazione automatica di dati e informazioni strutturate da visure catastali, documenti di identità, titoli di proprietà, statuti e documenti pre-firma, mantenendo i formati originali.

estrazione automatica di dati e informazioni strutturate da visure catastali, documenti di identità, titoli di proprietà, statuti e documenti pre-firma, mantenendo i formati originali. Certificato di avvenuta stipula: creazione automatica della dichiarazione di avvenuta stipula.

creazione automatica della dichiarazione di avvenuta stipula. Confronto avanzato dei documenti: comparazione rapida, traduzioni e sintesi di documenti complessi a supporto delle attività di revisione e validazione.

comparazione rapida, traduzioni e sintesi di documenti complessi a supporto delle attività di revisione e validazione. Verifica e validazione dei dati: controllo incrociato delle informazioni degli atti con i documenti del fascicolo e con i dati del registro delle imprese e del catasto.

A differenza delle soluzioni di intelligenza artificiale generaliste, NotaioNext Expert AI è progettato specificamente per rispondere alle esigenze operative, normative e professionali degli studi notarili. La soluzione combina funzionalità avanzate di AI con governance, accuratezza e responsabilità, garantendo i più elevati livelli di riservatezza dei dati e conformità normativa.

Tecnologia sicura e progettata con profonda conoscenza di dominio

NotaioNext Expert AI opera in un ambiente protetto, sicuro e pienamente conforme al GDPR. La soluzione indicizza gli atti notarili garantendo coerenza, pertinenza contestuale e una ricerca intelligente all’interno delle clausole e dell’intero archivio documentale dello studio.

Un’Intelligenza Artificiale pensata per supportare il Notaio

Al centro di NotaioNext Expert AI vi è il ruolo del Notaio. La soluzione è progettata per valorizzare la competenza professionale e supportare i processi decisionali, mantenendo in ogni fase il pieno controllo e la responsabilità in capo al Notaio e al personale dello studio.

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) è leader mondiale nelle soluzioni editoriali, software e servizi per i professionisti del settore healthcare; tax and accounting; della compliance finanziaria e aziendale, legale e regolamentare, delle performance aziendali e dell'ESG. Wolters Kluwer aiuta ogni giorno i propri clienti a prendere decisioni complesse fornendo soluzioni che combinano una profonda conoscenza del settore, tecnologia specializzata e servizi. Wolters Kluwer ha registrato nel 2025 un fatturato di 6,1 miliardi di Euro. Il Gruppo serve clienti in più di 180 Paesi, opera in oltre 40 Paesi e impiega circa 21.100 persone in tutto il mondo. L’azienda ha sede ad Alphen aan den Rijn, Paesi Bassi.

Per ulteriori informazioni visita https://www.wolterskluwer.com/it-it o seguici su LinkedIn , Facebook , YouTube e Instagram .

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260413285605/it/

Media Contacts

Angela De Tommaso

Communication Manager

Wolters Kluwer Legal & Regulatory

Angela.DeTommaso@wolterskluwer.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire