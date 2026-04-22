Wolters Kluwer CCH Tagetik lancia la serie Global inTouch 2026 che presenta Expert AI in azione per l'ufficio del CFO

Wolters Kluwer CCH Tagetik ospiterà Global inTouch 2026 , la sua conferenza di punta per utenti che si svolgerà dal 19 al 21 maggio a Lucca. Per festeggiare la sua 20 a edizione, Global inTouch lancia una serie di eventi a livello mondiale a dimostrazione di come CCH Tagetik con Expert AI stia trasformando il modo in cui funziona la finanza con capacità compatibili con l'intelligenza artificiale integrate direttamente nei processi più importanti per l'ufficio del direttore finanziario.

Dopo l'evento di Lucca, la presentazione di Global inTouch continuerà con eventi regionali inTouch nei mercati principali di tutto il mondo, compresi Belgio, Francia, Germania, Giappone, Paesi Bassi, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti.

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