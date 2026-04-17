Wipro Hydraulics sigla un accordo definitivo con Indeco per ampliare l'offerta dei prodotti

Wipro Hydraulics e Indeco Ind Spa sono orgogliose di annunciare la sigla di un accordo definitivo che prevede, da parte di Wipro, l'acquisizione di Indeco Ind Spa. Questa storica partnership coincide con un momento simbolico, dato che entrambe le aziende celebrano i 50 anni di eccellenza ingegneristica e di leadership di mercato.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260416619458/it/

Indeco manufacturing facility in Bari, Italy

L'operazione riunisce due leader nei rispettivi campi di attività : Indeco, punto di riferimento globale negli accessori idraulici, e Wipro Hydraulics, tra i principali produttori indipendenti di cilindri idraulici a livello internazionale. Questa mossa strategica genererà la portata globale e la forza industriale necessarie per l'ulteriore crescita e, al contempo, preserverà quell'identità che ha contraddistinto il marchio per mezzo secolo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260416619458/it/

Contatto per ulteriori informazioni: Sahifa Mehta: sahifa.mehta@wipro.com +91 98 99 111 209





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire