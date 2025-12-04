Winchester Interconnect lancia il cavo LiteSPEed™: una connettività più rapida, leggera e semplice per i sistemi mission-critical

Winchester Interconnect, un'azienda di Aptiv e fornitore leader di soluzioni di interconnessione ad alte prestazioni, ha presentato oggi il cavo LiteSPEed™, una soluzione di Ethernet a coppia singola (SPE) di prossima generazione che offre velocità di trasmissione dati di 10 gigabit in un formato notevolmente più piccolo e leggero. Sviluppato per gli ambienti sempre più connessi e con spazi limitati del settore aerospaziale, della difesa, dell'automazione industriale e della mobilità di prossima generazione, LiteSPEed™ aiuta i clienti a trasmettere più dati con meno cavo, riducendo il peso, la complessità e i costi e aumentando al contempo le prestazioni e l'affidabilità del sistema.

"Man mano che i sistemi diventano più intelligenti e interconnessi, gli ingegneri devono disporre di metodi più leggeri ed efficienti per trasmettere alimentazione e dati", ha affermato Juan Contreres, direttore della gestione prodotti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251203996221/it/

Lisa Scalzo

Lisa.Scalzo@aptiv.com

Brooke Sinko

b.sinko@winconn.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire