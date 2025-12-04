Giornale di Brescia
Winchester Interconnect lancia il cavo LiteSPEed™: una connettività più rapida, leggera e semplice per i sistemi mission-critical

Winchester Interconnect, un'azienda di Aptiv e fornitore leader di soluzioni di interconnessione ad alte prestazioni, ha presentato oggi il cavo LiteSPEed™, una soluzione di Ethernet a coppia singola (SPE) di prossima generazione che offre velocità di trasmissione dati di 10 gigabit in un formato notevolmente più piccolo e leggero. Sviluppato per gli ambienti sempre più connessi e con spazi limitati del settore aerospaziale, della difesa, dell'automazione industriale e della mobilità di prossima generazione, LiteSPEed™ aiuta i clienti a trasmettere più dati con meno cavo, riducendo il peso, la complessità e i costi e aumentando al contempo le prestazioni e l'affidabilità del sistema.

"Man mano che i sistemi diventano più intelligenti e interconnessi, gli ingegneri devono disporre di metodi più leggeri ed efficienti per trasmettere alimentazione e dati", ha affermato Juan Contreres, direttore della gestione prodotti.

