WHOOP e Samuel Ross MBE annunciano una collaborazione creativa globale pluriennale che darà il via a una nuova era nella moda incentrata sulle performance
WHOOP, l'azienda incentrata sulle prestazioni umane, ha annunciato una storica partnership creativa con il noto designer Samuel Ross MBE, che si unirà in qualità di Direttore creativo globale, WHOOP x SR_A alla guida di una collaborazione pluriennale tra i due brand intitolata PROJECT TERRAIN. La collaborazione indica l'evoluzione continua di WHOOP da azienda all'avanguardia nel settore della tecnologia indossabile a brand in grado di plasmare non solo il futuro della salute personale, ma anche la sua commistione con la moda legata alle performance e il design culturale.
