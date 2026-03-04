WHOOP annuncia un picco di assunzioni nel 2026, con l'aggiunta di oltre 600 ruoli in concomitanza all'espansione globale della piattaforma dedicata ai dispositivi indossabili di monitoraggio della salute
WHOOP , l'azienda dedicata alle prestazioni umane, ha annunciato oggi che prevede di aggiungere più di 600 nuovi ruoli nei settori di Software, Ricerca e progettazione, Hardware, Prodotti e Marketing in risposta alla continua espansione globale dell'azienda. L'ondata di assunzioni rispecchia una chiara priorità strategica: potenziare un team che definirà il futuro delle prestazioni umane e della tecnologia della salute.
"In questo momento le aziende stanno discutendo della possibilità di assumere più persone o di limitarsi a investire nell'IA", ha dichiarato Will Ahmed, Fondatore e CEO di WHOOP.
