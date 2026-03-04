Giornale di Brescia
WHOOP annuncia un picco di assunzioni nel 2026, con l'aggiunta di oltre 600 ruoli in concomitanza all'espansione globale della piattaforma dedicata ai dispositivi indossabili di monitoraggio della salute

WHOOP , l'azienda dedicata alle prestazioni umane, ha annunciato oggi che prevede di aggiungere più di 600 nuovi ruoli nei settori di Software, Ricerca e progettazione, Hardware, Prodotti e Marketing in risposta alla continua espansione globale dell'azienda. L'ondata di assunzioni rispecchia una chiara priorità strategica: potenziare un team che definirà il futuro delle prestazioni umane e della tecnologia della salute.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l'intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260304945809/it/

WHOOP Announces 2026 Hiring Surge, Adding More Than 600 Roles as It Scales Wearable Health Platform Globally

"In questo momento le aziende stanno discutendo della possibilità di assumere più persone o di limitarsi a investire nell'IA", ha dichiarato Will Ahmed, Fondatore e CEO di WHOOP.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Taylor (Georgeson) Bonner
whoop@jacktaylorpr.com
Jack Taylor Worldwide



  3. Ricarica la pagina se necessario