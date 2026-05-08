WHOOP amplia la piattaforma per la salute con l'accesso su richiesta per i medici e nuove funzionalità basate sull'IA

WHOOP , l'azienda che si dedica alle prestazioni umane, ha annunciato oggi una nuova suite di potenziamenti e aggiornamenti di funzionalità guidate dall'IA di tutti gli abbonamenti WHOOP, segnando un importante passo avanti per la sua trasformazione in una piattaforma di salute intelligente. Questi aggiornamenti approfondiscono l'impegno dell'azienda a offrire informazioni altamente personalizzate, precise e fruibili. Indicano l'espansione dell'azienda oltre l'ottimizzazione delle prestazioni in un sostegno per la salute di livello clinico.

WHOOP Expands Health Platform with On-Demand Clinician Access and New AI Features

"WHOOP è un abbonamento, e lo prendiamo seriamente", ha dichiarato Ed Baker, Chief Product Officer di WHOOP.

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Taylor (Georgeson) Bonner

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Jack Taylor Worldwide





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