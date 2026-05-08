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WHOOP amplia la piattaforma per la salute con l'accesso su richiesta per i medici e nuove funzionalità basate sull'IA

WHOOP , l'azienda che si dedica alle prestazioni umane, ha annunciato oggi una nuova suite di potenziamenti e aggiornamenti di funzionalità guidate dall'IA di tutti gli abbonamenti WHOOP, segnando un importante passo avanti per la sua trasformazione in una piattaforma di salute intelligente. Questi aggiornamenti approfondiscono l'impegno dell'azienda a offrire informazioni altamente personalizzate, precise e fruibili. Indicano l'espansione dell'azienda oltre l'ottimizzazione delle prestazioni in un sostegno per la salute di livello clinico.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260508176491/it/

WHOOP Expands Health Platform with On-Demand Clinician Access and New AI Features

WHOOP Expands Health Platform with On-Demand Clinician Access and New AI Features

"WHOOP è un abbonamento, e lo prendiamo seriamente", ha dichiarato Ed Baker, Chief Product Officer di WHOOP.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Taylor (Georgeson) Bonner
whoop@jacktaylorpr.com
Jack Taylor Worldwide



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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