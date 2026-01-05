Westlake rafforza il portafoglio globale dei componenti con l'acquisizione dell'attività di soluzioni di componenti ACI

Westlake Corporation (NYSE: WLK) (“Westlake”) ha annunciato oggi di aver completato l'acquisizione delle attività globali di soluzioni di componenti del gruppo ACI/Perplastic Group (collettivamente, “ACI”). Con sede in Portogallo, ACI è un produttore globale di materiali speciali, principalmente al servizio dei settori di fili e cavi.

“L'integrazione di ACI con le attività di componenti di Westlake rappresenta un forte allineamento strategico, offrendo opportunità per rafforzare ulteriormente la nostra attività Housing & Infrastructure Products (HIP). Questa acquisizione rafforzerà la presenza di Westlake Global Compounds e aggiungerà al nostro portafoglio nuovi prodotti speciali e tecnologie all'avanguardia”, ha dichiarato Jean-Marc Gilson, Presidente e Direttore Generale di Westlake.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251230702629/it/

Informazioni per i media: Benjamin Ederington, 713-960-9111;

Informazioni per gli investitori: Steve Bender, 713-960-9111





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire