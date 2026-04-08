Westinghouse ospita il Forum annuale sui combustibili VVER con i clienti

Westinghouse e MVM Paks Nuclear Power Plant (NPP) hanno recentemente ospitato insieme il VVER Fuel Forum a Budapest per condividere le conoscenze e i piani per la distribuzione continua di combustibile VVER-1000 e VVER-440 nei reattori operativi.

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Participants to the VVER Fuel Forum

Péter János Horváth, CEO di MVM Paks, ha accolto tutti i partecipanti, sottolineando che l'Ungheria sta concludendo due decenni di dipendenza da un unico fornitore di combustibile grazie all' accordo recentemente firmato con Westinghouse per fornire la progettazione del combustibile VVER-440 NOVA E-6.

Sei clienti hanno presentato il progresso fatto e i risultati positivi raggiunti negli ultimi anni con l'introduzione di combustibile Westinghouse in centri misti con combustibile residente nei propri reattori:

Energoatom si avvale di una vasta esperienza nei combustibili Westinghouse VVER-440 e VVER-1000, attualmente utilizzati nei nove reattori in funzione.

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