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Westinghouse ospita il Forum annuale sui combustibili VVER con i clienti

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Westinghouse e MVM Paks Nuclear Power Plant (NPP) hanno recentemente ospitato insieme il VVER Fuel Forum a Budapest per condividere le conoscenze e i piani per la distribuzione continua di combustibile VVER-1000 e VVER-440 nei reattori operativi.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260408352265/it/

Participants to the VVER Fuel Forum

Participants to the VVER Fuel Forum

Péter János Horváth, CEO di MVM Paks, ha accolto tutti i partecipanti, sottolineando che l'Ungheria sta concludendo due decenni di dipendenza da un unico fornitore di combustibile grazie all' accordo recentemente firmato con Westinghouse per fornire la progettazione del combustibile VVER-440 NOVA E-6.

Sei clienti hanno presentato il progresso fatto e i risultati positivi raggiunti negli ultimi anni con l'introduzione di combustibile Westinghouse in centri misti con combustibile residente nei propri reattori:

  • Energoatom si avvale di una vasta esperienza nei combustibili Westinghouse VVER-440 e VVER-1000, attualmente utilizzati nei nove reattori in funzione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

CONTATTO PER I MEDIA
media@westinghouse.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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