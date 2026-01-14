WEP Clinical rileva la CRO olandese Siron Clinical, ampliando le capacità globali di esecuzione dei trial di fase I-IV

WEP Clinical (WEP) , un'organizzazione di ricerca a contratto (CRO) che offre servizi completi, annuncia l'acquisizione di Siron Clinical (Siron) , una CRO europea con sede nei Paesi Bassi, specializzata in attività cliniche flessibili e ad alta qualità per aziende biotecnologiche. L'acquisizione amplia la presenza globale di WEP e rafforza la sua capacità di realizzare soluzioni complete per studi clinici di fase I-IV in aree terapeutiche complesse, rare e specialistiche.

Fondata nel 2000, Siron ha sede nei Paesi Bassi, con succursali in Belgio e in Germania, e professionisti nel settore della ricerca clinica basati in Europa e nel Medio Oriente. La società è specializzata in operazioni cliniche, compresa la gestione di progetti, il monitoraggio clinico, il controllo qualità e l'inoltro di richieste normative.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260113847331/it/

Informazioni di contatto: info@wepclinical.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire