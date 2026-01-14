Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

WEP Clinical rileva la CRO olandese Siron Clinical, ampliando le capacità globali di esecuzione dei trial di fase I-IV

AA

WEP Clinical (WEP) , un'organizzazione di ricerca a contratto (CRO) che offre servizi completi, annuncia l'acquisizione di Siron Clinical (Siron) , una CRO europea con sede nei Paesi Bassi, specializzata in attività cliniche flessibili e ad alta qualità per aziende biotecnologiche. L'acquisizione amplia la presenza globale di WEP e rafforza la sua capacità di realizzare soluzioni complete per studi clinici di fase I-IV in aree terapeutiche complesse, rare e specialistiche.

Fondata nel 2000, Siron ha sede nei Paesi Bassi, con succursali in Belgio e in Germania, e professionisti nel settore della ricerca clinica basati in Europa e nel Medio Oriente. La società è specializzata in operazioni cliniche, compresa la gestione di progetti, il monitoraggio clinico, il controllo qualità e l'inoltro di richieste normative.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Informazioni di contatto: info@wepclinical.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario