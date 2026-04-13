Wellington Management amplia la linea di prodotti alternativi liquidi con un nuovo fondo UCITS azionario globale a rendimento assoluto

Wellington Management (“Wellington”), una delle società indipendenti di gestione degli investimenti più grandi al mondo, con oltre 1,3 trilioni di dollari 1 di beni in gestione, oggi ha annunciato il lancio del Wellington Absolute Return Global Equity Fund (il “Fondo”) , una strategia UCITS azionaria globale multi-gestore e neutrale rispetto al mercato con l'obiettivo di garantire rendimenti superiori al contante, indipendentemente dalla direzione del mercato.

In un ambiente di mercato caratterizzato da una maggiore volatilità, da correlazioni instabili tra le classi di attività e da rendimenti attesi inferiori rispetto alle tradizionali esposizioni beta, gli investitori sono sempre più alla ricerca di rendimenti differenziati e di modalità per rafforzare la resilienza del portafoglio senza dover rivedere sostanzialmente le allocazioni di base.

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