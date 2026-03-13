Giornale di Brescia
Wellesley Hills Financial diventa globale: le nuove sedi di Londra e New York segnalano un'espansione aggressiva nel M&A delle fintech transatlantiche

Wellesley Hills Financial (“WHF”), fintech di punta e banca di investimento incentrata sui pagamenti che opera nelle fasce di mercato dalla medio-bassa alla medio-alta, oggi ha annunciato una serie di nomine nella dirigenza senior e di espansioni geografiche che ampliano ulteriormente la sua piattaforma di consulenza globale e approfondiscono le sue capacità nei pagamenti e negli ecosistemi fintech.

L'azienda ha nominato Barry Davis Consulente esecutivo, con sede a Londra, ha aggiunto l'AD Bill Shraga a New York, e ha ampliato la sua controllata dedicata alla consulenza di pagamenti, Merchant Portfolios (“MP”), con l'aggiunta dei VP esecutivi Lance McCord in North Carolina e Nolan Pittman in Arizona.

