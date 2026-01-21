WEBER AMPLIA IL PORTAFOGLIO DI GRILL INTELLIGENTI PER CREARE UN ECOSISTEMA SMART PERFETTAMENTE INTEGRATO PER LA CUCINA ALL’APERTO

Weber, uno dei leader globali nelle tecnologie e nei prodotti di alta qualità e alte prestazioni per la cucina outdoor, ha presentato oggi la gamma 2026 di grill e accessori. Il nuovo portafoglio migliora ulteriormente l’ecosistema smart completamente integrato, che connette barbecue intelligenti, accessori e l’app WEBER CONNECT® su tutte le principali tipologie di alimentazione, elevando l’esperienza quotidiana con maggiore sicurezza, controllo e risultati sempre deliziosi.

La gamma 2026 amplia le opzioni di cottura intelligente per il barbecue a carbone con il Performer Smart e l’Anello per Controllo Digitale . I modelli aggiornati dei popolari grill a gas smart GENESIS® e SPIRIT® integrano termometri digitali alimentati a batteria, con connettività Wi‑Fi® e Bluetooth®. La nuova Sonda Wireless Smart Probe Plus , completa di Booster e caricatore, può essere utilizzata con qualsiasi grill, consentendo un monitoraggio preciso della temperatura indipendentemente dal tipo di alimentazione. Tutti i prodotti smart Weber — barbecue, accessori e app WEBER CONNECT — si sincronizzano per offrire un’esperienza di cottura connessa e perfettamente integrata.

«La collezione Weber 2026 si basa su anni di innovazione tecnologica e di design per offrire ai consumatori soluzioni sempre più intuitive per preparare, cucinare, servire e pulire, permettendo loro di trascorrere più tempo con amici e famiglia», ha dichiarato Roberto Carvajal, vice president roducts di Weber. «I nostri ingegneri hanno progettato con cura ogni nuovo prodotto — dai barbecue smart alle sonde wireless fino agli accessori dal design intuitivo — per dare vita al primo sistema completamente connesso per gli spazi outdoor domestici, in cui ogni elemento lavora in perfetta armonia».

Sonde Smart Weber: compatibili con qualsiasi grill, per controllare da remoto temperatura e tempi di cottura

L’ecosistema smart Weber è ora completo grazie all’introduzione della Sonda Wireless Smart Probe Plus con stazione di ricarica e ripetitore, dello Smart Hub Display con Ripetitore e della Sonda Smart con Sensore per Griglia . Questi strumenti offrono nuove modalità per monitorare in modo semplice e continuo gli alimenti, la temperatura del grill e i tempi di cottura, garantendo risultati deliziosi a ogni utilizzo — e possono essere impiegati con grill di qualsiasi marca.

La Sonda Wireless Smart Probe Plus con stazione di ricarica e ripetitore assicura la massima libertà per grigliate e cotture allo spiedo: niente fili, nessuna complicazione e zero incertezze. Il prodotto include una Smart Wireless Probe dal design elegante e ultra‑slim, abbinata a una custodia di ricarica con connettività Wi‑Fi e Bluetooth, progettata per ottimizzare la stabilità della connessione. La custodia consente inoltre l’abbinamento di ulteriori Smart Wireless Probe (vendute separatamente) ed è compatibile con l’app WEBER CONNECT. Le Smart Wireless Probe possono essere collegate ai grill smart Weber, al nuovo Smart Hub e all’app WEBER CONNECT, per un controllo completo dell’intera esperienza di cottura.

La nuova Sonda Smart con Sensore per Griglia si abbina direttamente ai grill smart Weber o all’app WEBER CONNECT tramite tecnologia Bluetooth wireless, garantendo letture della temperatura rapide e precise. Il design compatto, simile a quello di uno yo‑yo, facilita l’avvolgimento e la gestione del cavo, mentre il retro magnetico consente di tenerla sempre a portata di mano. La sonda può essere utilizzata anche all’interno del forno domestico.

Il nuovo Weber Smart Hub Display con ripetitore è un dispositivo compatto dotato di schermo LCD luminoso, progettato per essere posizionato accanto a grill o forni di qualsiasi marca. È in grado di collegare fino a due sonde Weber cablate e quattro sonde wireless Weber (vendute separatamente), consentendo il monitoraggio della temperatura interna degli alimenti e dei tempi di cottura.

Lo Smart Hub si abbina all’app WEBER CONNECT, integra un booster Wi‑Fi per migliorare la connettività delle sonde abbinate e funziona come display portatile per i grill smart Weber di seconda generazione, permettendo di controllare la cottura anche lontano dal grill, senza l’utilizzo dello smartphone.

I nuovi dispositivi smart Weber per le cotture su griglia consentono ai consumatori di impostare i programmi di cottura, monitorare le temperature e ricevere avvisi per girare e servire gli alimenti, oltre a timer e notifiche sul grado di cottura, ovunque si trovino grazie all’app WEBER CONNECT.

La Sonda Smart Wireless con Ripetitore e Caricatore (€99,99), lo Smart Hub Display con Ripetitore (€69,99) e la Smart Wireless Probe singola (€59,99) saranno disponibili a partire da questa estate, mentre la Sonda Smart con Sensore per Griglia (€39,99) arriverà più avanti nel corso della primavera.

Il Performer a Carbone Reinventato: Design Smart e Gusto Straordinario

Per il 2026, gli esperti Weber nello sviluppo prodotto e nel design hanno ripensato l’iconico grill a carbone Performer con ingegneria all’avanguardia, aggiornamenti di design dal look pulito ed esclusive tecnologie smart opzionali, per migliorare ogni aspetto esperienziale della grigliata con carbone, preservando al tempo stesso la qualità e la durata dei prodotti Weber.

Il protagonista della nuova linea di barbecue a carbone Performer è il Performer Premium Smart da 57 cm , che presenta:

Un controller LCD con connettività Wi-Fi che regola la temperatura controllando il flusso d’aria verso la brace, ideale per lunghe cotture e affumicature notturne

Modalità Rapidfire Assist per un avvio e un preriscaldamento più rapidi

Controllo remoto tramite smartphone utilizzando l’app WEBER CONNECT

Predisposizione per la connessione di due sonde per monitorare la temperatura degli alimenti e una sonda inclusa con il barbecue

Un ripiano laterale per accessori WEBER WORKS a innesto e una barra laterale per gli accessori WEBER WORKS a scatto (snap-on)

Due ruote per una facile mobilità, oltre a due ruote piroettanti con blocco

Il Performer Barbecue a Carbone 2026 è disponibile anche senza tecnologia smart. Tutti i modelli sono dotati di carrello, ripiano laterale e robusta mensola di stoccaggio, e presentano le stesse caratteristiche dell’iconico kettle Weber, tra cui una finitura in smalto porcellanato resistente a graffi e ruggine, valvole di aerazione regolabili per il controllo manuale della temperatura e un sistema di pulizia One Touch migliorato che rende la rimozione della cenere rapida e semplice. La resistente griglia di cottura incernierata si solleva su entrambi i lati per aggiungere facilmente il combustibile, mentre il porta coperchio Tuck Away offre uno spazio pratico per appoggiare il coperchio sul lato del braciere.

Coperto da una garanzia limitata di 10 anni e disponibile in primavera, il nuovo Performer Barbecue a Carbone 2026 è proposto in versione premium smart a €749 o base smart a €599; in versione premium a €649 e base a €499.

Soluzioni smart ampliate per la grigliata a gas e a carbone, con accessori intuitivi

La gamma 2026 include inoltre aggiornamenti per i popolari grill a gas smart GENESIS e SPIRIT. Questi modelli sono dotati di termometri digitali alimentati a batteria, con connettività Wi‑Fi e Bluetooth, che si integrano perfettamente con l’ecosistema WEBER CONNECT.

Il nuovo barbecue a gas GENESIS Smart integra, inoltre, una Sear Zone a calore extra che raggiunge fino a 398ºC e un ripiano laterale compatibile con gli accessori WEBER WORKS. Disponibili a partire dalla primavera 2026, i nuovi modelli a tre bruciatori alimentati a gas GPL del Genesis Smart partono da €1.299; i barbecue a gas SPIRIT Smart saranno disponibili in versioni a tre e quattro bruciatori con prezzi a partire da €699.

GENESIS e SPIRIT sono disponibili anche in una speciale Stealth® Edition , caratterizzata da un elegante design total black, accenti rosso intenso e dettagli in acciaio inox nero.

Novità per il 2026 è anche l’ Anello per Controllo Digitale - un accessorio innovativo per i grill a carbone Weber da 57 cm che aggiunge un controllo della temperatura più semplice e connettività smart alla classica cottura a carbone. L’Anello per Controllo Digitale compatibile anche con i Performer Barbecue a Carbone non smart, sarà disponibile a €299 a partire dalla primavera 2026.

Il design smart va oltre la tecnologia connessa. Sulla scia della rapida crescita della cucina su piastra, Weber presenta quest’anno la rivoluzionaria SLATE GP Premium Griddle da 71 cm (€ 799), dotata di resistente coperchio con cerniera, piano di cottura in ghisa smaltata porcellanata e vaschetta raccogli‑grassi ad alta capacità, per una cottura e una pulizia senza sforzo. Pronta all’uso fin da subito, questa piastra è dotata di tre bruciatori indipendenti e raggiunge temperature superiori a 260 ºC, garantendo una distribuzione uniforme del calore sull’intera superficie. Pur avendo una superficie di cottura solo 5 cm più piccola rispetto al popolare modello SLATE da 76 cm, la piastra da 71 cm presenta un design più compatto, con una larghezza complessiva ridotta di 22 cm. Grazie ai ripiani laterali pieghevoli di dimensioni ridotte, è ideale per chi cerca una soluzione salvaspazio senza rinunciare alla potenza di cottura.

La collezione Weber 2026 introduce inoltre nuovi accessori, sviluppati attraverso un’ampia ricerca globale sui consumatori, per rispondere a esigenze reali della cottura al barbecue. Tra le novità figurano ulteriori strumenti per la cucina su piastra, come un Raschietto per Griglia, Bottiglie Dosatrici e una Pressa per Hamburger, oltre a nuovi accessori snap‑on per il resistente e intuitivo sistema di accessori WEBER WORKS, che consente di tenere utensili, bevande e molto altro sempre a portata di mano. Per informazioni su prezzi e disponibilità, visitare weber.com .

About Weber

Weber è un iconico marchio globale che ha contribuito a dare origine alla categoria della cottura all’aperto quasi 75 anni fa, con l’invenzione dell’originale barbecue a carbone a forma di kettle. Weber offre un portafoglio di prodotti completo e innovativo, che include barbecue a carbone, a gas, affumicatoi e accessori, progettati per unire le persone, creare ricordi straordinari e cibo delizioso. Weber propone i propri prodotti, servizi ed esperienze a una comunità appassionata composta da milioni di persone in 70 Paesi.

WEBER, la sagoma del kettle, la configurazione del kettle, WEBER CONNECT, PERFORMER, GENESIS, SPIRIT, RAPIDFIRE, STEALTH, SLATE, WEBER WORKS e ONE-TOUCH sono tutti marchi di proprietà di Weber-Stephen Products LLC.

Wi‑Fi è un marchio registrato di Wi‑Fi Alliance e Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. Ogni utilizzo avviene su licenza.

