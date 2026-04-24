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W.DESIGN: Wu Bin presenta Ao Ting Court alla Settimana del Design di Milano, rispondendo al tema MATERIAE con l'Orientalismo Moderno

AA

Wu Bin , fondatore di W.DESIGN, torna alla Settimana del Design di Milano 2026, invitato dalla direttrice di INTERNI, Gilda Bojardi. È il primo interior designer cinese invitato per tre anni consecutivi .

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260423305044/it/

Wu Bin con Ao Ting

Wu Bin con Ao Ting

Nel Cortile d'Onore, l'installazione offre uno spazio mentale Shanshui per il transito e la contemplazione. Rispondendo al tema MATERIAE, connette corpo, spazio e coscienza attraverso la materialità.

Il nome "AO TING Court" cattura lo spirito del design spaziale orientale e l'essenza dell'estetica di montagna e acqua.

“Ào” nell'estetica orientale suggerisce profondità e sottigliezza poetica, dove lo spazio si dispiega tramite l’occultamento. “Tíng” è un cortile artificiale, un luogo d’incontro tra uomo e natura. Insieme, formano uno “Shanshui Mentale” entro uno spazio limitato.

Ao Ting Court segue due strategie materiche: tradurre l’immaginario orientale di montagne e pietre e perseguire una raffinata maestria artigianale. Utilizzando tre materiali neri dalle texture distinte, l’installazione incornicia una narrazione orientale in cui i materiali si evolvono attraverso l’usura nel tempo, mentre una sequenza spaziale fluida e accessibile rivela un’esperienza stratificata di prospettive mutevoli.

Luogo: Cortile d’Onore, Università degli Studi di Milano, Italia
Date: 20 – 30 aprile 2026

Artista

Wu Bin , fondatore di W.DESIGN, vanta una vasta esperienza nel design d’interni, architettonico e di prodotto. È noto per essere stato un pioniere del linguaggio di design “Orientalismo Moderno”. Wu Bin è stato premiato come “Designer dell’Anno” alla 24ª edizione degli Andrew Martin International Interior Design Awards, diventando il primo designer della Cina continentale a ricevere questo riconoscimento.

Partner

M77 combina l'estetica orientale con le tecniche occidentali per creare soluzioni personalizzate, tra cui porte, pannellature, sistemi di storage e domotica. Il marchio secondario Genslyn, gestito da Wu Bin, interpreta la nuova esperienza di lusso abitativo, offrendo un'estetica contemporanea e raffinata.

Moorgen è un gruppo tecnologico specializzato in sistemi di domotica di alta gamma, che sviluppa soluzioni intelligenti che integrano illuminazione, controllo ambientale, sicurezza e gestione energetica in un unico ecosistema.

UMGG , leader mondiale nella fornitura di soluzioni per sistemi di pietra decorativa, dispone di quattro stabilimenti di lavorazione della pietra naturale che coprono un'area di circa 930.000 m². Offre servizi integrati che includono selezione dei materiali, progettazione, lavorazione, installazione e assistenza post-vendita.

Yardcom è un marchio di lifestyle per esterni dove l'innovazione tecnologica incontra la sensibilità del design. Grazie alla continua innovazione in materiali sostenibili e resistenti agli agenti atmosferici, Yardcom è diventato un partner di fiducia per architetti e designer in progetti outdoor di alto profilo in tutto il mondo.

PR
Tel: 86 21-64718001
Email: marketing@wsdeco.com.cn
Website: www.designerwubin.com , www.wdesign.hk



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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