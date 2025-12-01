Wayve rileva Quality Match per rafforzare la qualità e la sicurezza dei dati per i sistemi di guida basati sull'intelligenza artificiale

Wayve, il leader in ambito di AI incorporata per la guida autonoma, oggi ha annunciato l'acquisizione di Quality Match, una startup tedesca nota per la sua competenza nel garantire la qualità dei dati per set di dati per la visione artificiale e l'intelligenza artificiale. Questa acquisizione riflette il continuo investimento di Wayve nella precisione dei dati come elemento fondamentale della guida autonoma sicura e scalabile.

Fondata nel 2019, Quality Match porta una competenza profonda nell'interpretazione e nell'analisi dei dati utilizzati per addestrare modelli di AI per applicazioni come la guida assistita e automatica avanzata.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251201412279/it/

media@wayve.ai





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire