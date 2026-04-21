Wasabi Technologies chiude una linea di credito da 250 milioni di dollari per espandere l’innovazione nel Cloud Storage

Wasabi Technologies , azienda di hot cloud storage , annuncia di aver ottenuto una linea di credito da 250 milioni di dollari, guidata dal Private Credit Group di Bain Capital (“Bain Capital”) con la partecipazione di U.S. Private Credit Investments, una divisione di BTG Pactual Global Alternatives; Neuberger Specialty Finance; Energy Impact Partners; e Aksia. Il finanziamento sosterrà gli ulteriori investimenti di Wasabi nella piattaforma di cloud storage, nell’infrastruttura e nell’espansione a livello globale.

“Il mercato del credito privato è oggi più selettivo, ma abbiamo costruito un’azienda solida e rigorosa che continua a raccogliere il sostegno di primarie istituzioni finanziarie”, dichiara Michael Bayer, EVP e chief financial officer, Wasabi Technologies. “Stiamo investendo nella nostra infrastruttura per rispondere alla crescente domanda di dati, soprattutto in un contesto in cui l’IA e le applicazioni di nuova generazione richiedono soluzioni di storage scalabili e facilmente accessibili”.

La linea di credito da 250 milioni di dollari segue la recente acquisizione di Lyve Cloud di Seagate Technology e il round di finanziamento equity da 70 milioni di dollari guidato da L2 Point Management, con la partecipazione di Everpure (in precedenza Pure Storage). L’operazione ha portato la valutazione di Wasabi a 1,5 miliardi di dollari e la raccolta complessiva della società a oltre 700 milioni di dollari. Complessivamente, questi traguardi rafforzano la strategia di Wasabi di affermarsi come principale fornitore specializzato nel cloud storage e come alternativa alle piattaforme hyperscale.

Wasabi continua a registrare una crescita accelerata da oltre dieci anni, grazie a un servizio di hot cloud storage scalabile, flessibile e dai costi certi, che non prevede costi di egress o per le richieste API. Clienti in oltre 100 Paesi si affidano a Wasabi per garantire la sicurezza dei propri dati e il rispetto degli standard di conformità, attraverso 16 regioni di storage distribuite nel mondo. L’azienda prosegue inoltre nel proprio percorso di innovazione, sviluppando nuove classi di archiviazione e funzionalità avanzate di resilienza dei dati per supportare i carichi di lavoro legati all’IA, tra cui la recente introduzione di Wasabi Fire, una classe di archiviazione basata su NVMe, progettata per l’addestramento di modelli di IA e machine learning ad alta intensità computazionale.

“La traiettoria di crescita di Wasabi, la solidità del suo business e la sua base clienti globale confermano la domanda del mercato per un servizio di archiviazione cloud affidabile ed economico”, afferma Andrea Lucido, director, Bain Capital. “In un contesto in cui i dati sono sempre più centrali per le decisioni delle aziende e per l’adozione di nuove tecnologie come l’IA, Wasabi offre soluzioni di cloud storage innovative e sicure, in grado di rispondere efficacemente a queste esigenze”.

Wasabi Technologies

Riconosciuta come una delle aziende tecnologiche in più rapida crescita, la mission di Wasabi è archiviare i dati del mondo rendendo il cloud storage conveniente, prevedibile e sicuro. Con Wasabi, le aziende più innovative possono utilizzare i propri dati senza costi imprevedibili né vincoli di lock-in con il fornitore, sviluppando soluzioni best-of-breed grazie a un ecosistema in continua espansione di partner indipendenti di applicazioni cloud. Clienti e partner in tutto il mondo si affidano a Wasabi per valorizzare i propri dati e liberarne il pieno potenziale. Per maggiori informazioni, visitare wasabi.com .

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Tyto PR per Wasabi

wasabi@tytopr.com





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