Wasabi Technologies acquisisce Lyve Cloud di Seagate

Wasabi Technologies, azienda di hot cloud storage, annuncia l’acquisizione di Lyve Cloud di Seagate Technology LLC (NASDAQ: STX), leader nello storage dall’Edge al Cloud. In base ai termini dell’accordo, Seagate riceverà una partecipazione azionaria in Wasabi, diventando così azionista della società. Ulteriori dettagli finanziari non sono stati resi noti.

“Questa acquisizione rafforza la nostra posizione di leader mondiale tra i fornitori specializzati di cloud storage”, dichiara David Friend, co-Founder e CEO di Wasabi Technologies. “Seagate ha costruito attorno a Lyve Cloud una solida e fidelizzata base di clienti enterprise che siamo felici di accogliere in Wasabi. Il nostro impegno è sostenerne la crescita facendo leva sulla nostra rete globale di data center, su funzionalità di sicurezza innovative come Covert Copy, su capacità AI-ready, su strumenti di integrazione per i partner e su un supporto tecnico dedicato”.

“Questa operazione è in linea con la strategia di Seagate, incentrata sul proprio core business nello storage su larga scala, per rispondere alla crescente domanda di archiviazione dei dati, assicurando al contempo ai clienti di Lyve Cloud la continuità di un supporto di eccellenza attraverso Wasabi, provider indipendente e specializzato nel cloud storage”, afferma Gianluca Romano, Chief Financial Officer di Seagate Technology.

Rafforzare il cloud storage di livello enterprise

Iniziative di intelligenza artificiale, analytics, workload video e requisiti sempre più stringenti in termini di conservazione dei dati stanno alimentando una rapida crescita della domanda di storage nel segmento enterprise. Con volumi di dati che ormai raggiungono l’ordine dei petabyte, le organizzazioni stanno ripensando i modelli economici del cloud e puntano a ridurre la complessità derivante dalla gestione di più fornitori. Sempre più spesso si orientano quindi verso provider capaci di garantire prezzi trasparenti e prevedibili, sicurezza elevata e prestazioni globali su vasta scala.

Lyve Cloud si è distinta nel tempo come una piattaforma di storage pensata per il mondo enterprise, grazie a solide garanzie in termini di sicurezza e conformità. Combinata con la capacità di esecuzione di Wasabi, la sua presenza sul canale e un modello di pricing semplice e trasparente, questa acquisizione crea un’alternativa indipendente e particolarmente competitiva per le aziende che cercano soluzioni di storage prevedibili ed efficienti sotto il profilo dei costi.

Ecosistema ampliato e integrazioni di backup semplificate

Wasabi e Lyve Cloud condividono solide partnership di integrazione con i principali provider di data protection e backup, tra cui Veeam, Rubrik, Cohesity e Commvault. L’operazione rende più semplice l’ecosistema per clienti e partner di canale, riducendo la necessità di gestire più fornitori di storage compatibili con S3. Inoltre, rafforza la capacità di Wasabi di supportare workload enterprise di backup e ripristino, mantenendo un modello di pricing competitivo e prevedibile, alternativo a quello degli hyperscaler.

Wasabi Technologies

Riconosciuta come una delle aziende tecnologiche in più rapida crescita, la mission di Wasabi è archiviare i dati del mondo rendendo il cloud storage conveniente, prevedibile e sicuro. Con Wasabi, le aziende più innovative possono utilizzare i propri dati senza costi imprevedibili né vincoli di lock-in con il fornitore, sviluppando soluzioni best-of-breed grazie a un ecosistema in continua espansione di partner indipendenti di applicazioni cloud. Clienti e partner in tutto il mondo si affidano a Wasabi per valorizzare i propri dati e liberarne il pieno potenziale. Per maggiori informazioni, visitare wasabi.com .

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260409144492/it/

wasabi@tytopr.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire