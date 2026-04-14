Warburg Pincus crea la prima piattaforma europea di investimento per la difesa

Warburg Pincus, il pioniere negli investimenti in private equity di crescita globale, oggi ha annunciato l'avvio di una piattaforma europea dedicata agli investimenti europei nel settore della difesa, riflettendo la visione dell'azienda che il settore trae vantaggio da venti favorevoli strutturali e da un sostegno politico a lungo termine in tutta la regione. MEAG, come gestore patrimoniale di Munich Re Group, appoggerà la strategia quale sostenitore iniziale della piattaforma di investimento.

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