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Warburg Pincus crea la prima piattaforma europea di investimento per la difesa

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Warburg Pincus, il pioniere negli investimenti in private equity di crescita globale, oggi ha annunciato l'avvio di una piattaforma europea dedicata agli investimenti europei nel settore della difesa, riflettendo la visione dell'azienda che il settore trae vantaggio da venti favorevoli strutturali e da un sostegno politico a lungo termine in tutta la regione. MEAG, come gestore patrimoniale di Munich Re Group, appoggerà la strategia quale sostenitore iniziale della piattaforma di investimento.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Media:
Alice Gibb - Direttore, Comunicazioni per l'Europa
Alice.gibb@warburgpincus.com
+44 207 306 3090



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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