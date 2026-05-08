Vultr, SUSE e Supermicro introducono un'architettura unificata Cloud-to-Edge per l'ampliamento globale dell'AI

Vultr , la più grande società privata di infrastrutture su cloud, in collaborazione con SUSE e Supermicro , oggi annuncia una struttura architettonica strategica progettata per risolvere le complessità di installazione e gestione di carichi di lavoro AI in ambienti distribuiti.

Mentre l'AI si avvicina al punto di creare dati, dalla produzione di pavimenti alla realizzazione di vetrine di negozi, le organizzazioni affrontano sfide significative in termini di latenza, costi e affidabilità operativa. Questa iniziativa congiunta offre una pipeline Cloud-to-Edge ininterrotta che integra hardware ad alte prestazioni, un'infrastruttura cloud localizzata e una gestione unificata di Kubernetes.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260506759626/it/

mediarelations@vultr.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire