Vonage porta l'innovazione delle reti al Mobile World Congress 2026

Vonage, parte di Ericsson (NASDAQ: ERIC), è pronta a stupire al Mobile World Congress (MWC) 2026, la fiera più influente nel settore della connettività, che si svolgerà dal 2 al 5 marzo a Barcellona. La presenza di Vonage includerà dimostrazioni di prodotti, sessioni di leadership del pensiero e collaborazioni in ambito di ecosistemi, illustrando come la Società stia guidando la trasformazione delle reti mobili nella piattaforma aziendale del futuro.

“Il panorama digitale sta attraversando un cambiamento fondamentale, con le reti mobili che si trasformano in piattaforme e ridefiniscono lo stack tecnologico”, ha affermato Neelam Sandhu, Direttore del Marketing di Vonage. “Il Mobile World Congress è il luogo in cui le possibilità si trasformano in applicazioni concrete, e noi dimostriamo a sviluppatori e aziende le capacità e l'intelligenza integrate nelle reti mobili, illustrando come queste stiano diventando motori di innovazione per le industrie di tutto il mondo.

