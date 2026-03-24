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Vonage e ServiceNow ampliano la loro collaborazione

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Vonage , parte di of Ericsson (NASDAQ: ERIC), oggi ha annunciato il lancio della sua integrazione nativa con ServiceNow Voice, realizzata sulla piattaforma di intelligenza artificiale ServiceNow, integrando funzionalità vocali e di ai in tempo reale di livello aziendale direttamente nei flussi di lavoro di ServiceNow Customer Service Management (CSM) e IT Service Management (ITSM) per i clienti di Vonage Contact Center (VCC) . Vonage offre un ambiente di servizio unificato per il servizio clienti aziendale e i team di assistenza informatica, consentendo agli agenti di fornire eccezionali esperienze clienti, potenziando nel contempo i miglioramenti delle prestazioni dei servizi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per la stampa:
press@vonage.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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