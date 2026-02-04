Giornale di Brescia
Volante Technologies nominata un Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ per le piattaforme bancarie di pagamento

Volante Technologies , il leader globale nei Pagamenti come servizio (PaaS), oggi ha annunciato il suo riconoscimento come Leader nel 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Banking Payment Hub Platforms, che valuta i fornitori sulla base della Capacità di esecuzione e completezza di visione. Secondo la prospettiva di Volante, il posizionamento di Gartner come Leader si è basato sulla capacità dell'azienda di fornire supporto all'elaborazione dei pagamenti su scala aziendale in banche e istituti finanziari in un'ampia gamma di regioni, modelli di implementazione e ambienti operativi.

Per conto di Volante Technologies:

Americhe
Julian Byrne
anthonyBarnum - Pubbliche relazioni
Tel. +1 (512) 665-9258
julian.byrne@anthonybarnum.com

EMEA
Assyria Graves
Hard Numbers
Tel: +44 75 0787 0214
pr@volantetech.com
volantetech@hardnumbers.co.uk



