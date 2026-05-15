Viz.ai lancia Viz Pulmonary Suite, la prima soluzione completa potenziata dall'AI dedicata all'erogazione di cure polmonari

Viz.ai, il leader nel rilevamento delle malattie basato sull'intelligenza artificiale e nel coordinamento intelligente delle cure, oggi ha annunciato il lancio di Viz Pulmonary™ Suite, una soluzione integrata basata sull'intelligenza artificiale all'interno della piattaforma aziendale Viz.ai, progettata per aiutare i sistemi sanitari a semplificare l'assistenza ai pazienti con patologie polmonari. La suite riunisce flussi di lavoro relativi a patologie polmonari acute e croniche in un'unica soluzione, dando ai medici un modo più efficiente di gestire i pazienti e aiutarli a seguire un percorso terapeutico conforme alle linee guida.