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Viz.ai lancia Viz Pulmonary Suite, la prima soluzione completa potenziata dall'AI dedicata all'erogazione di cure polmonari

Viz.ai, il leader nel rilevamento delle malattie basato sull'intelligenza artificiale e nel coordinamento intelligente delle cure, oggi ha annunciato il lancio di Viz Pulmonary™ Suite, una soluzione integrata basata sull'intelligenza artificiale all'interno della piattaforma aziendale Viz.ai, progettata per aiutare i sistemi sanitari a semplificare l'assistenza ai pazienti con patologie polmonari. La suite riunisce flussi di lavoro relativi a patologie polmonari acute e croniche in un'unica soluzione, dando ai medici un modo più efficiente di gestire i pazienti e aiutarli a seguire un percorso terapeutico conforme alle linee guida.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260514971719/it/

Con il 55%-65% dei potenziali rinvii nella rete che si perdono nel sistema sanitario, 1 migliorare la continuità nel percorso del paziente diventa una vera sfida.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
Caroline Rueve
viz.ai@solcomms.co



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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