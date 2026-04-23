Vitrealab e poLight ASA collaborano per affrontare il problema degli artefatti di coerenza nei display AR Laser-LCoS

Vitrealab GmbH e poLight ASA (OSE: PLT) oggi hanno annunciato una collaborazione per promuovere le architetture di illuminazione laser per i display di realtà aumentata (AR) basati su LCoS, con un'attenzione alla mitigazione degli artefatti di immagine associati alla coerenza, preservando al contempo l'efficienza e la compattezza dei sistemi.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260423201417/it/

Vitrealab GmbH and poLight ASA (OSE: PLT) today announced a collaboration to advance laser illumination architectures for LCoS-based augmented reality (AR) displays, with a focus on mitigating coherence-related image artifacts while preserving system efficiency and compactness. Vitrealab’s Quantum Light Chip combined with poLight's TWedge® wobulation technology helps create a higher performing and more manufacturable AR system.

L'illuminazione basata sui laser offre chiari vantaggi a livello di sistema per motori di illuminazione per l'AR basati su tecnologia LCoS, tra cui efficienza ottica dovuta a polarizzazione intrinseca, uso migliorato dell'accettanza e scalabilità a elevati livelli di luminosità. Tuttavia, gli artefatti di coerenza, che si manifestano sotto forma di macchie e frange, sono rimasti un ostacolo primario all'adozione nei display vicino agli occhi basati sulla tecnologia LCoS.

Negli ultimi anni, Vitrealab ha sviluppato una tecnologia proprietaria chiamata Quantum Light Chip (QLC) per ridurre gli artefatti di coerenza al di sotto della visibilità nei motori di illuminazione per l'AR.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260423201417/it/

Contatti per i media

Marcia Barnett

Marketing aziendale per poLight ASA

marcia.barnett@polight.com

Hartmut Schneider

VP, Sviluppo aziendale per Vitrealab GmbH

hartmut.schneider@vitrealab.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire