Vista Equity Partners apre un ufficio ad Abu Dhabi

Vista Equity Partners ("Vista"), un'investitore globale in ambito tecnologico specializzato in software aziendali, ha annunciato oggi l'apertura del suo nuovo ufficio ad Abu Dhabi all'interno di ADGM, il centro finanziario internazionale della città. VEPM Middle East Limited ha ricevuto la completa autorizzazione da parte della Financial Services Regulatory Authority (FSRA) di ADGM, consentendo in tal modo all'azienda di fornire consulenze su investimenti e organizzare operazioni di investimento in tutta la regione.

L'ufficio di Abu Dhabi è la dimostrazione della presenza strategica ampliata di Vista in Medio Oriente e del ruolo sempre più centrale della regione per l'investimento e l'innovazione globali nell'ambito tecnologico.