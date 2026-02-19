Giornale di Brescia
Visa rinnova la partnership con i team Red Bull Formula Uno

Visa (NYSE: V) oggi ha annunciato un rinnovo pluriennale e l'espansione della sua collaborazione globale con Oracle Red Bull Racing di Red Bull F1 Team e Visa Cash App Racing Bulls.

Sviluppando la partnership innovativa lanciata nel 2024, il rinnovo dell'accordo rafforza l'impegno di Visa verso uno degli sport in più rapida crescita al mondo, introducendo importanti nuovi diritti di branding, migliorando le risorse ricettive e le opportunità di esperienze immersive in entrambi i team.

Conor Febos, cfebos@visa.com



