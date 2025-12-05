Visa lancia una collezione d'arte globale per elevare i creativi e celebrare la FIFA World Cup 26™

Visa oggi ha scoperto le prime cinque opere della sua prima collezione d'arte globale che celebra l'energia culturale della FIFA World Cup 26™. Comprendente oltre venti artisti provenienti da sei continenti, la collezione riflette la convinzione di Visa che la creatività guida il commercio, e che i creativi di oggi sono gli imprenditori che plasmano le comunità e la cultura in tutto il mondo.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251204432955/it/

Darien Birks (Global)

Visa ha presentato per la prima volta le prime cinque opere nella collezione in un'esclusiva mostra di Miami, “The Art of the Draw”, ospitata dal creativo multidisciplinare KidSuper.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251204432955/it/

Contatto per i media

Allee McDermott

Amcdermo@visa.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire