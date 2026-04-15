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Visa lancia un nodo di convalida sulla blockchain Tempo

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Visa (NYSE:V), un leader globale nei pagamenti digitali, oggi ha reso noto il lancio ufficiale del suo nodo di convalida sulla rete Tempo , segnando un importante traguardo nel continuo avanzamento di Visa nella leadership dell'infrastruttura della blockchain e del suo ruolo nella creazione dei pagamenti in stablecoin. Il lancio sottolinea l'impegno di Visa nella gestione interna delle operazioni strategiche in blockchain e nel rafforzamento delle basi dell'innovazione nei pagamenti on-chain.

Tempo, la blockchain di nuova generazione creata per il commercio agentico e i pagamenti in tempo reale, ha ampliato il suo ecosistema di validatori per includere partner finanziari e commerciali leader nel settore.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatti per i media
Jackie Dresch - jdresch@visa.com
Conor Febos – cfebos@visa.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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