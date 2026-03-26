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Visa lancia Enhanced Subscription Manager, dando ai clienti maggiore controllo sui pagamenti ricorrenti

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Visa (NYSE: V), azienda leader globale nei pagamenti digitali, oggi ha presentato la soluzione Enhanced Subscription Manager, un nuovo servizio a valore aggiunto nell'ambito della sua attività Digital Issuer Solutions. Mentre si prevede che il numero di abbonamenti globali raggiunga i 12 miliardi entro il 2030, i consumatori cercano modi semplici e trasparenti di tracciare e gestire i pagamenti ricorrenti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatti per i media
Victoria Khamsombath
press@visa.com

Crystal Gopman
crystal.gopman@pinwheelapi.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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