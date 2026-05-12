Visa Flexible Credential offre modalità di pagamento più flessibili ai titolari di Zilch nel Regno Unito

Visa, un leader mondiale nei pagamenti digitali, Zilch e Thredd oggi hanno annunciato l'introduzione di Visa Flexible Credential (VFC) sulle carte di credito Zilch nel Regno Unito, permettendo modalità più flessibili di pagamento utilizzando un unico modo abituale di pagare con la carta.

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Simeon Lando

Direttore del marketing

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