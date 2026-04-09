Visa apre la porta allo shopping basato sull'AI per le aziende di tutto il mondo

Visa Inc. (NYSE: V) oggi ha presentato Intelligent Commerce Connect, una nuova soluzione che rende più facile alle aziende connettersi e partecipare al commercio basato sull'intelligenza artificiale. Intelligent Commerce Connect agisce come una rete, un protocollo e una “rampa di accesso” indipendente dal vault per il commercio basato sugli agenti, destinata a sviluppatori di agenti, commercianti e fornitori di servizi.

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