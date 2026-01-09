Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Virometix AG annuncia dati positivi dallo studio clinico di fase 1 su V-212, vaccino candidato allo sviluppo totalmente sintetico e indipendente dal sierotipo per la prevenzione delle infezioni da pneumococco

AA

Virometix AG, pionieristica azienda biotecnologica di fase clinica specializzata nello sviluppo di vaccini totalmente sintetici, oggi ha riferito dati interinali positivi dallo studio di fase 1 sul suo asset principale V-212, un candidato vaccino pneumococcico indipendente dal sierotipo, in fase di sviluppo, per la prevenzione delle infezioni da Streptococcus pneumoniae ( Spn ).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto con gli investitori
Evonne Sepsis
ESC Advisors
Tel.: +1 917 744 0219
Email: esepsis@esc-advisors.com

Contatto con i media
David Rosen
Argot Partners
Tel.: +1 646.461.6387
Email: david.rosen@argotpartners.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario