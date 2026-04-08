Virica Biotech e FUJIFILM Biosciences collaborano nell'ambito del programma di innovazione congiunta Canada–Giappone per promuovere i potenziatori della produzione di virus adeno-associati (AAV)

Virica Biotech (“Virica”), azienda produttrice di potenziatori cellulari, specializzata in Viral Sensitizers (VSE™) per la produzione di vettori virali, oggi ha annunciato che riceverà servizi di consulenza e finanziamento dal National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program (NRC IRAP, Programma di assistenza alla ricerca industriale del Consiglio nazionale del Canada per la ricerca), nell'ambito del Canada–Japan Corporate Co-Innovation Program (Programma aziendale di innovazione congiunta canadase-giapponese) per una collaborazione con FUJIFILM Biosciences.

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Virica Biotech

Dr. Jean-Simon Diallo

Email: communications@viricabiotech.com

Website: www.viricabiotech.com



FUJIFILM Biosciences

Lori Serles

Email: lori.serles@fujifilm.com

Telefono: (949) 261-7800 x145



Lily Jeffery

Zyme Communications

Telefono: +44 (0)7891 477 378

Email: lily.jeffery@zymecommunications.com



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