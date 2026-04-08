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Virica Biotech e FUJIFILM Biosciences collaborano nell'ambito del programma di innovazione congiunta Canada–Giappone per promuovere i potenziatori della produzione di virus adeno-associati (AAV)

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Virica Biotech (“Virica”), azienda produttrice di potenziatori cellulari, specializzata in Viral Sensitizers (VSE™) per la produzione di vettori virali, oggi ha annunciato che riceverà servizi di consulenza e finanziamento dal National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program (NRC IRAP, Programma di assistenza alla ricerca industriale del Consiglio nazionale del Canada per la ricerca), nell'ambito del Canada–Japan Corporate Co-Innovation Program (Programma aziendale di innovazione congiunta canadase-giapponese) per una collaborazione con FUJIFILM Biosciences.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per maggiori informazioni, contattare:

Virica Biotech
Dr. Jean-Simon Diallo
Email: communications@viricabiotech.com
Website: www.viricabiotech.com

FUJIFILM Biosciences
Lori Serles
Email: lori.serles@fujifilm.com
Telefono: (949) 261-7800 x145

Lily Jeffery
Zyme Communications
Telefono: +44 (0)7891 477 378
Email: lily.jeffery@zymecommunications.com

Per non ricevere più comunicati stampa da Zyme Communications, inviare una mail a info@zymecommunications.com . Per visualizzare la politica della privacy, fare clic qui .



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