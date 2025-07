Viper Innovations: orgogliosa di vincere la competizione autonoma di ispezione dei cavi dinamici

Viper Innovations è stata scelta come vincitrice di una sfida del Centro di eccellenza per l'eolico offshore galleggiante di Catapult di energia rinnovabile offshore (ORE), condotta in collaborazione con Flotation Energy e Simply Blue Group, per individuare soluzioni di ispezione dei cavi dinamici delle turbine eoliche offshore galleggianti. La sfida è stata realizzata tramite il programma Innovate UK Innovation Exchange (iX).

Viper Innovation supports the advancement of floating offshore wind technologies.

Obiettivo della competizione è stato individuare soluzioni innovative per il monitoraggio dei difetti all'interno dei cavi dinamici sui parchi eolici offshore galleggianti. L'ingresso di Viper Innovations si basa sulla sua tradizione di fornitore di soluzioni di monitoraggio elettrico e integrità delle risorse per un'ampia gamma di applicazioni e industrie.

Viper Innovations

www.viperinnovations.com

+44 (0)1275 78 78 78

enquiries@viperinnovations.com





