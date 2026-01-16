Via alle candidature per The MIDORI Prize for Biodiversity 2026 conferito dalla AEON Environmental Foundation e dal Segretariato della Convenzione sulla Biodiversità

L'invito a presentare le candidature a The MIDORI Prize for Biodiversity 2026 è aperto dal 2 febbraio al 31 marzo 2026. Si invita il pubblico a presentare le candidature sul sito della AEON Environmental Foundation all'indirizzo https://www.aeonkankyozaidan.or.jp/en/prize/ .

AEON Environmental Foundation

ef@aeon.info

Responsabile delle comunicazioni per CBD

MEA-CBD-Media@un.org





