Via alle candidature per The MIDORI Prize for Biodiversity 2026 conferito dalla AEON Environmental Foundation e dal Segretariato della Convenzione sulla Biodiversità

L'invito a presentare le candidature a The MIDORI Prize for Biodiversity 2026 è aperto dal 2 febbraio al 31 marzo 2026. Si invita il pubblico a presentare le candidature sul sito della AEON Environmental Foundation all'indirizzo https://www.aeonkankyozaidan.or.jp/en/prize/ .

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

AEON Environmental Foundation
ef@aeon.info
Responsabile delle comunicazioni per CBD
MEA-CBD-Media@un.org



