Versa presenta la prima Sovereign SASE-as-a-Service al mondo

Versa, il leader globale nella sicurezza e nel networking unificato, oggi ha annunciato la disponibilità generale di Sovereign SASE-as-a-Service, la prima soluzione SaaS interamente fornita dal cloud al mondo in cui i piani di dati, controllo e gestione operano interamente all'interno della competenza giuridica di una regione.

La sovranità digitale è passata da una considerazione di conformità a una decisione a livello di CdA. In Europa e nelle altre regioni, i governi stanno dichiarando un'autorità più solida sulla residenza e sulla protezione dei dati. I quadri normativi dell'Unione europea GDPR , NIS2 e DORA stanno rafforzando gli standard di applicazione, e la sola residenza dei dati non è più sufficiente.

La maggior parte delle soluzioni SASE non raggiungono la vera sovranità

Mentre i fornitori possono operare un POP (punto di presenza) locale in un Paese, il traffico utenti viene spesso inviato a gateway di sicurezza in altre regioni per l'ispezione dei contenuti e delle minacce. Altri svolgono ispezioni localizzate in un insieme limitato di Paesi ma mantengono il controllo e la gestione operativa al di fuori della giurisdizione in cui i dati vengono elaborati, creando un divario di sovranità critico.

Come risultato, quando gli utenti si connettono a internet o ad applicazioni private, il traffico potrebbe essere dirottato, o “hairpinned” al di fuori del Paese per ispezione e i metadati dell'utente potrebbero essere registrati fuori del Paese. La vera sovranità operativa richiede molto più della semplice localizzazione del gateway, e l'installazione dei gateway nelle sedi dei clienti non basta a colmare il divario.

Versa ha introdotto il SASE sovrano e ha installato queste capacità in produzione per anni, collaborando con i fornitori di servizi in tutto il mondo per aiutarli a creare e fornire servizi SASE sovrani per i loro clienti. Swisscom, ad esempio, ha recentemente lanciato il suo servizio beem in Svizzera sull'architettura sovrana di Versa, la prima installazione di SASE sovrano a livello di vettore su scala nazionale.

“Molte aziende hanno investito in strategie di cloud sovrane, per poi scoprire che l'accesso sicuro alle loro applicazioni e ai dati era ancora gestito al di fuori della loro giurisdizione”, ha dichiarato Kelly Ahuja, amministratore delegato di Versa. “L'installazione dell'appliance di un fornitore di SASE su cloud in sedi di clienti non basta a rendere sovrana una soluzione. La vera sovranità richiede chiarezza su dove l'accesso viene protetto, dove la politica viene applicata e chi governa i dati in transito”.

Sovereign SASE-as-a-Service: sovranità di livello aziendale, ora accessibile

Fino ad oggi, la creazione e la gestione di un'infrastruttura SASE sovrana sono state limitate alle aziende dotati di grandi risorse e competenze specializzate. Con Sovereign SASE-as-a-Service, le aziende di ogni dimensione possono ora utilizzare sicurezza e networking interamente gestiti, in conformità alle giurisdizioni senza creare o gestire direttamente l'infrastruttura.

La soluzione Sovereign SASE-as-a-Service di Versa in Germania e nella regione DACH comprende:

Sovranità architettonica full-stack: Data plane, control plane, management plane e logging che funzionano interamente su infrastruttura ospitata e controllata nell'UE, indipendente dall'infrastruttura cloud globale di Versa.

Data plane, control plane, management plane e logging che funzionano interamente su infrastruttura ospitata e controllata nell'UE, indipendente dall'infrastruttura cloud globale di Versa. Giurisdizione regolamentata dall'UE: Contratto stipulato attraverso Versa Networks B.V., un'entità giuridica con sede nei Paesi Bassi, con operazioni regolamentate dall'UE, elaborazione dati localizzata e assistenza.

Contratto stipulato attraverso Versa Networks B.V., un'entità giuridica con sede nei Paesi Bassi, con operazioni regolamentate dall'UE, elaborazione dati localizzata e assistenza. Semplicità del cloud: Utilizzo di tipo SaaS interamente gestito senza necessità da parte del cliente di creare, dotare di personale o gestire un'infrastruttura sovrana.

La sovranità del cloud è necessaria, ma non sufficiente

Le iniziative del cloud sovrano da parte degli hyperscaler affrontano l'ubicazione delle applicazioni e dell'archiviazione dei dati, ma non dove vengono ispezionati, dirottati, registrati e protetti i dati in transito. Versa Sovereign SASE completa le iniziative di cloud sovrano, estendendo la sovranità oltre l'archiviazione e applicando le politiche di Zero Trust e l'ispezione del traffico totalmente entro i confini sovrani.

Testimonianze di analisti, clienti e partner a supporto

Jim Frey, analista principale, enterprise networking, Omdia

“La fornitura di SASE sovrano come un servizio gestito rappresenta un cambiamento strutturale nel mercato. Fino ad oggi, le architetture sovrane erano ampiamente limitate agli operatori o alle organizzazioni nazionali in possesso delle risorse necessarie per creare o gestire la propria infrastruttura. Un modello gestito abbassa l'ostacolo per le aziende regolamentate che necessitano di un allineamento giuridico senza assumere quell'onere operativo”.

Dario Maisto, senior analyst, Forrester Research

"Un tempo era una vaga discussione per tecnici sulla conformità e sulla privacy, ma oggi la sovranità digitale è una questione di gestione del rischio di importanza prioritaria in generale” ( The State Of Digital Sovereignty In Public Cloud , 2026)

“Le aziende di tutta Europa sono sempre più preoccupate per l'eccessiva dipendenza dagli hyperscaler per l'infrastruttura, l'intelligenza artificiale e i servizi dati” ( The State Of Cloud In Europe , 2026)

Boris Wetzel, AD e Fondatore di Choin, fornitore tedesco di servizi gestiti di sicurezza informatica

“Molti dei nostri clienti aziendali cercano le capacità SASE di cui si fidano, ma fornite in un modo che risponde ai rigorosi requisiti di sovranità e GDPR dell'UE. L'approccio Sovereign SASE-as-a-Service di Versa ci permette di affrontare quelle necessità senza cambiare la piattaforma di base o il modello operativo, che è esattamente ciò che chiede il mercato”.

