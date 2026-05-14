Veristat lancia la piattaforma AI di biostatistica, tagliando il tempo di lettura dei dati degli studi clinici da 5 settimane a 5 giorni senza rischi normativi

Veristat ™ , un'organizzazione di ricerca clinica (CRO) e di consulenza globale specializzata in studi complessi, ha annunciato il lancio di InStat ™ by Veristat. InStat è la prima soluzione biostatistica totalmente automatizzata e priva di codice nel settore della ricerca clinica, che riduce il lavoro manuale per accelerare i tempi di approvazione con ogni risultato basato su motori statistici convalidati e revisione da parte di esperti di biostatistica. Fornisce tabelle, elenchi e cifre (TLF) pronte per l'inoltro in massimo cinque giorni, a differenza delle tipiche quattro-sei settimane attese dagli sponsor dopo la chiusura del database, pur mantenendo dati della massima qualità.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260513817186/it/
Contatto per i media:
Lisa Barbadora, Barbadora INK per Veristat
+1 (610) 420-3413
lbarbadora@barbadoraink.com
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire