Veristat acquisisce l'attività di redazione di documenti normativi e medici di Certara

Veristat (l'"Azienda"), una CRO e società di consulenza a servizio completo incentrata sulla scienza che promuove terapie complesse durante il ciclo di vita dello sviluppo di farmaci fino all'invio normativo, ha annunciato oggi l'intenzione di acquisire l'attività di redazione di documenti normativi e medici di Certara. Il team che si unirà a Veristat è noto per i suoi servizi di consulenza di altissimo livello e per le competenze approfondite nella redazione di documenti clinici e non clinici in tutte le fasi del ciclo di vita dello sviluppo di un farmaco. L'acquisizione è supportata da WindRose Health Investors, LLC, una società di private equity del settore sanitario con sede a New York che si conferma un partner nella guida della traiettoria di crescita e della missione di Veristat.

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