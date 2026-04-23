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Veristat acquisisce l'attività di redazione di documenti normativi e medici di Certara

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Veristat (l'"Azienda"), una CRO e società di consulenza a servizio completo incentrata sulla scienza che promuove terapie complesse durante il ciclo di vita dello sviluppo di farmaci fino all'invio normativo, ha annunciato oggi l'intenzione di acquisire l'attività di redazione di documenti normativi e medici di Certara. Il team che si unirà a Veristat è noto per i suoi servizi di consulenza di altissimo livello e per le competenze approfondite nella redazione di documenti clinici e non clinici in tutte le fasi del ciclo di vita dello sviluppo di un farmaco. L'acquisizione è supportata da WindRose Health Investors, LLC, una società di private equity del settore sanitario con sede a New York che si conferma un partner nella guida della traiettoria di crescita e della missione di Veristat.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Lisa Barbadora, Barbadora INK per Veristat
+1 (610) 420-3413
lbarbadora@barbadoraink.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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