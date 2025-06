Verimatrix insignito del 2025 Intellyx Digital Innovator Award

Verimatrix , (Euronext Paris: VMX), il leader che offre al moderno mondo connesso la potenza della sicurezza incentrata sulle persone, oggi ha annunciato di essere il vincitore del 2025 Intellyx Digital Innovator Award. Il prestigioso riconoscimento, che premia l'innovazione che caratterizza Verimatrix Extended Threat Defense (XTD), sottolinea l'esclusivo arsenale di tecniche di difesa della soluzione, come offuscamento del codice, tecnologia antimanomissione e controlli ambientali che proteggono le app mobili, rilevano le minacce e generano risposte efficaci.

Verimatrix XTD fornisce costantemente a selezionati brand mondiali di app mobili le tecnologie più recenti in materia di sicurezza, per proteggerne in maniera continuativa le attività imperniate sulle applicazioni. È la soluzione di sicurezza d'eccellenza per le organizzazioni alla ricerca di una protezione proattiva delle app mobili vitali dall'ampia gamma di minacce del mondo di oggi, come attacchi alla supply chain, overlay schermo, repackaging delle app, manomissioni o modifiche illecite, attacchi 'man in the device' e altro ancora.

