Verdantis lancia MRO360 “La prima piattaforma al mondo di intelligence sui ricambi nativa per l'AI”

Verdantis oggi ha reso noto il lancio globale di MRO360, piattaforma di intelligenza artificiale realizzata appositamente che trasforma il modo in cui le organizzazioni ad alta intensità di capitale gestiscono i loro inventari di ricambi MRO. Progettata per produttori, operatori del settore gas e petroli, società minerarie, servizi pubblici e altri settori industriali, MRO360 distribuisce nove agenti AI interconnessi che predicono continuamente la domanda, classificano la criticità dei ricambi, gestiscono il rischio di obsolescenza, calcolano i punti di riordini dinamici, aiutano il trasferimento degli impianti interaziendali, realizzando così il valore esatto in dollari di ogni opportunità di ottimizzazione in un catalogo di ricambi in tempo reale.

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