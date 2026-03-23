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Venture Global lancia "Unstoppable Energy", la sua prima campagna pubblicitaria

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Oggi Venture Global, Inc. (NYSE: VG) lancia la sua prima campagna pubblicitaria nazionale: " Unstoppable Energy " (Un'energia inarrestabile). La campagna, con un costo a sette cifre e della durata di un anno, propone spot televisivi a livello locale e nazionale, oltre a pubblicità stampate, digitali e in spazi all'aperto. L'azienda è orgogliosa di avere il premio Oscar Billy Bob Thornton come voce narrante dell'iniziativa.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260323084352/it/

“Venture Global è entusiasta di presentare la sua prima campagna pubblicitaria nazionale con il grande Billy Bob Thornton come voce narrante", è il commento di Mike Sabel, CEO di Venture Global.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto con gli investitori:
Ben Nolan
IR@ventureglobalLNG.com

Contatto con i media:
Shaylyn Hynes
press@ventureglobalLNG.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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