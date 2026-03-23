Venture Global lancia "Unstoppable Energy", la sua prima campagna pubblicitaria

Oggi Venture Global, Inc. (NYSE: VG) lancia la sua prima campagna pubblicitaria nazionale: " Unstoppable Energy " (Un'energia inarrestabile). La campagna, con un costo a sette cifre e della durata di un anno, propone spot televisivi a livello locale e nazionale, oltre a pubblicità stampate, digitali e in spazi all'aperto. L'azienda è orgogliosa di avere il premio Oscar Billy Bob Thornton come voce narrante dell'iniziativa.

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“Venture Global è entusiasta di presentare la sua prima campagna pubblicitaria nazionale con il grande Billy Bob Thornton come voce narrante", è il commento di Mike Sabel, CEO di Venture Global.

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