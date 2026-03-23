Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Venture Global e Vitol annunciano un nuovo accordo di acquisto di GNL

AA

Oggi Venture Global, Inc. (NYSE: VG) e Vitol hanno annunciato la sigla di un nuovo accordo vincolante per l'acquisto di circa 1,5 milioni di tonnellate all'anno (MTPA) di gas naturale liquefatto (GNL) fornito da Venture Global, in particolare dal portafoglio di Venture Global, per il quinquennio a partire dal 2026.

"La domanda globale di GNL flessibile e affidabile di provenienza statunitense è in rapida crescita, e Venture Global è orgogliosa di collaborare con società leader nelle contrattazioni di GNL del calibro di Vitol per fornire al mercato questa materia prima strategica", è il commento di Mike Sabel, CEO di Venture Global. "Grazie al modello innovativo adottato dalla nostra azienda, siamo in grado di proporre ai clienti forniture di GNL a breve, medio e lungo termine. Questo accordo rappresenta un'ulteriore e importante fase nella diversificazione della portata del nostro portafoglio GNL".

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto con gli investitori:
Ben Nolan
IR@ventureglobalLNG.com

Contatto con i media:
Shaylyn Hynes
press@ventureglobalLNG.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario