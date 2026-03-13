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Venture Global annuncia la decisione finale sugli investimenti e la conclusione finanziaria per la fase 2 di CP2 LNG

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Oggi, Venture Global, Inc. (NYSE: VG) annuncia una decisione finale di investimento (FID) e la chiusura riuscita del finanziamento di un progetto da 8,6 miliardi di dollari per la seconda fase del terzo progetto dell'azienda, Venture Global CP2 LNG (CP2). Unita al finanziamento di fase 1 del CP2 annunciata nel luglio 2025, questo traguardo rappresenta il più grande finanziamento autonomo di un progetto sul mercato bancario degli Stati Uniti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per gli investitori:
Ben Nolan
IR@ventureglobalLNG.com

Contatto per i media:
Shaylyn Hynes
press@ventureglobalLNG.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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