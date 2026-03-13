Venture Global annuncia la decisione finale sugli investimenti e la conclusione finanziaria per la fase 2 di CP2 LNG

Oggi, Venture Global, Inc. (NYSE: VG) annuncia una decisione finale di investimento (FID) e la chiusura riuscita del finanziamento di un progetto da 8,6 miliardi di dollari per la seconda fase del terzo progetto dell'azienda, Venture Global CP2 LNG (CP2). Unita al finanziamento di fase 1 del CP2 annunciata nel luglio 2025, questo traguardo rappresenta il più grande finanziamento autonomo di un progetto sul mercato bancario degli Stati Uniti.

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