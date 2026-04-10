Venture Global annuncia la chiusura di una linea di credito senior garantita da 1,75 miliardi di dollari

Oggi, Venture Global, Inc. (NYSE: VG) ha annunciato che la sua controllata Calcasieu Pass Funding, LLC (la “Società”), che indirettamente controlla il progetto Calcasieu Pass, ha sottoscritto una linea di credito senior garantita di tipo term loan B per un importo di 1.750.000.000 di dollari (la “Linea di credito”). Venture Global ha usato una parte dei fondi della Linea di credito per riscattare totalmente le partecipazioni di equity privilegiato della Società precedentemente emesse a favore di Stonepeak Bayou Holdings II LP.

“Siamo molto soddisfatti di aver chiuso con successo questa linea di credito da 1,75 miliardi di credito garantito, che rappresenta un notevole traguardo per la nostra azienda”, ha dichiarato Mike Sabel, CEO di Venture Global .

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