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Venture Global annuncia la chiusura dell'emissione di obbligazioni senior garantite per un valore di 750.000.000 di dollari da parte di Venture Global Calcasieu Pass, LLC

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Venture Global, Inc. ("Venture Global", NYSE: VG) ha annunciato oggi che la sua filiale, Venture Global Calcasieu Pass, LLC ("VGCP") ha concluso un'emissione di obbligazioni senior garantite al 6,000% con scadenza nel 2036 (le "Obbligazioni", per un importo nominale complessivo di 750.000.000 di dollari). Le Obbligazioni scadranno il 1º maggio 2036.

VGCP ha utilizzato i proventi netti dell'offerta, assieme alla liquidità disponibile e ai proventi derivanti dalla chiusura di alcune operazioni di copertura, per estinguere anticipatamente e integralmente i prestiti a termine in essere di VGCP, nonché per pagare le commissioni e le spese relative all'offerta. Le Obbligazioni sono garantite da TransCameron Pipeline, LLC (un'affiliata di VGCP).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per gli investitori
Ben Nolan
IR@ventureglobalLNG.com

Contatto per i media
Shaylyn Hynes
press@ventureglobalLNG.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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