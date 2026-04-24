Venture Global annuncia la chiusura dell'emissione di obbligazioni senior garantite per un valore di 750.000.000 di dollari da parte di Venture Global Calcasieu Pass, LLC

Venture Global, Inc. ("Venture Global", NYSE: VG) ha annunciato oggi che la sua filiale, Venture Global Calcasieu Pass, LLC ("VGCP") ha concluso un'emissione di obbligazioni senior garantite al 6,000% con scadenza nel 2036 (le "Obbligazioni", per un importo nominale complessivo di 750.000.000 di dollari). Le Obbligazioni scadranno il 1º maggio 2036.

VGCP ha utilizzato i proventi netti dell'offerta, assieme alla liquidità disponibile e ai proventi derivanti dalla chiusura di alcune operazioni di copertura, per estinguere anticipatamente e integralmente i prestiti a termine in essere di VGCP, nonché per pagare le commissioni e le spese relative all'offerta. Le Obbligazioni sono garantite da TransCameron Pipeline, LLC (un'affiliata di VGCP).

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