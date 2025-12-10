Venture Global annuncia il completamento dell’emissione di obbligazioni senior garantite a tasso fisso per 3.000.000.000 di USD da parte di Venture Global Plaquemines LNG, LLC

Venture Global, Inc. (“Venture Global”, NYSE: VG) ha annunciato oggi che la sua affiliata, Venture Global Plaquemines LNG, LLC (“VGPL”), ha completato un’offerta di obbligazioni senior garantite a tasso fisso per un importo complessivo di 3.000.000.000 di USD, emesse in due serie: (i) una serie di obbligazioni senior garantite a un tasso fisso del 6,125% con scadenza nel 2030, per un importo complessivo di 1.750.000.000 di USD (le “Obbligazioni 2030”) e (ii) una serie di obbligazioni senior garantite a un tasso fisso del 6,500% con scadenza nel 2034, per un importo complessivo di 1.250.000.000 di USD (le “Obbligazioni 2034” e, congiuntamente alle Obbligazioni 2030, le “Obbligazioni”).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251209335086/it/

Referente per gli investitori

Ben Nolan

IR@ventureglobalLNG.com

Referente per i media

Shaylyn Hynes

press@ventureglobalLNG.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire