Vena rileva Acterys, creando una nuova categoria di gestione delle prestazioni aziendali: la pianificazione orchestrata
Vena , l'unica piattaforma FP&A alimentata dall'IA agentica e realizzata appositamente per amplificare l'ecosistema tecnologico di Microsoft, oggi ha annunciato la firma di un accordo definitivo per l'acquisto di Managility Pty Ltd, che opera col nome Acterys (“Acterys”), la principale piattaforma del settore della pianificazione operativa e dello sviluppo di app basata su Power BI, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura e all'approvazione normativa.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260203706005/it/
Contatto per i media:
Jonathan Paul
Vicepresidente, Content Marketing
jpaul@venacorp.com
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato