Vena rileva Acterys, creando una nuova categoria di gestione delle prestazioni aziendali: la pianificazione orchestrata

Vena , l'unica piattaforma FP&A alimentata dall'IA agentica e realizzata appositamente per amplificare l'ecosistema tecnologico di Microsoft, oggi ha annunciato la firma di un accordo definitivo per l'acquisto di Managility Pty Ltd, che opera col nome Acterys (“Acterys”), la principale piattaforma del settore della pianificazione operativa e dello sviluppo di app basata su Power BI, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura e all'approvazione normativa.

