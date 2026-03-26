Vena completa l'acquisizione di Acterys per accelerare la pianificazione orchestrata per l'ecosistema Microsoft

Vena, la piattaforma di gestione orchestrata delle prestazioni alimentata dall'IA e appositamente sviluppata per potenziare al massimo l'ecosistema tecnologico di Microsoft, ha annunciato oggi di aver completato l'acquisizione di Acterys , la piattaforma leader di sviluppo di app e di pianificazione operativa basata su Microsoft Power BI. L'operazione rafforza la soluzione di pianificazione orchestrata di Vena e avvierà un'integrazione progressiva delle due piattaforme.

Le aziende moderne faticano a tenere il passo con la volatilità e il dinamismo dei mercati a cui si rivolgono.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260326536535/it/

Jonathan Paul

Vicepresidente, Marketing dei contenuti

Jpaul@venacorp.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire