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Vena completa l'acquisizione di Acterys per accelerare la pianificazione orchestrata per l'ecosistema Microsoft

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Vena, la piattaforma di gestione orchestrata delle prestazioni alimentata dall'IA e appositamente sviluppata per potenziare al massimo l'ecosistema tecnologico di Microsoft, ha annunciato oggi di aver completato l'acquisizione di Acterys , la piattaforma leader di sviluppo di app e di pianificazione operativa basata su Microsoft Power BI. L'operazione rafforza la soluzione di pianificazione orchestrata di Vena e avvierà un'integrazione progressiva delle due piattaforme.

Le aziende moderne faticano a tenere il passo con la volatilità e il dinamismo dei mercati a cui si rivolgono.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Jonathan Paul
Vicepresidente, Marketing dei contenuti
Jpaul@venacorp.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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