Vecima metterà in evidenza 50G-PON, DOCSIS® 4.0 vCMTS, AI e automazione di nuova generazione e streaming monetizzabile all'ANGA COM 2026

Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) metterà in evidenza la sua leadership nella banda larga di nuova generazione all'ANGA COM 2026, presentando operazioni di rete basate sull'AI, accesso nativo per l'AI di DOCSIS ® 4.0 e soluzioni di fibra scalabili. Ancorato dalla piattaforma vCMTS Entra ® , Automation, e le novità All-PON™, Vecima consente agli operatori di automatizzare le operazioni, migliorare l'affidabilità e accelerare l'evoluzione in reti convergenti via cavo e in fibre ottiche.
Realizzare la rete PON di nuova generazione
Con Entra All-PON™, Vecima consente alle reti a fibre ottiche pronte per il futuro un percorso di migrazione semplice dalle odierne tecnologie 10G alle 50G-PON, assicurando una scalabilità e una protezione dell'investimento a lungo termine.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260515852852/it/
Relazioni con gli investitori: 250-881-1982, invest@vecima.com
Relazioni con i media: bernadette.dunn@vecima.com
Vecima Sales: sales@vecima.com
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire