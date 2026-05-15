Vecima metterà in evidenza 50G-PON, DOCSIS® 4.0 vCMTS, AI e automazione di nuova generazione e streaming monetizzabile all'ANGA COM 2026

Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) metterà in evidenza la sua leadership nella banda larga di nuova generazione all'ANGA COM 2026, presentando operazioni di rete basate sull'AI, accesso nativo per l'AI di DOCSIS ® 4.0 e soluzioni di fibra scalabili. Ancorato dalla piattaforma vCMTS Entra ® , Automation, e le novità All-PON™, Vecima consente agli operatori di automatizzare le operazioni, migliorare l'affidabilità e accelerare l'evoluzione in reti convergenti via cavo e in fibre ottiche.